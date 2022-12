Un oligarque russe meurt dans des circonstances mystérieuses à la Côte d'Azur

Le procureur de la République de Grasse, ville voisine, a confirmé le décès de Dmitry Zelenov à Nice-Matin. Nos confrères expliquent que l’oligarque russe a été admis à l’hôpital Pasteur de Nice avec un traumatisme crânien, et est décédé le matin du 10 décembre.

Vague de morts suspectes depuis le début de la guerre en Ukraine

Si l’on en croit Baza, la mort de Dmitry Zelenov est accidentelle. Mais le commissariat d’Antibes a tout de même été chargé d’une enquête pour déterminer les circonstances exactes du drame. Notamment car d’autres oligarques russes sont décédés dans des conditions mystérieuses depuis le début de la guerre en Ukraine.

Un nouvel oligarque russe proche de la société Gazprom a été retrouvé mort

Plus d’une dizaine de magnats originaires de Russie ont depuis été retrouvés pendus, morts d’une balle dans la tête, blessés mortellement à l’arme blanche, noyés ou encore empoisonnés. En voici quelques exemples.

En septembre par exemple, l’ingénieur et ancien recteur de l’Institut d’aviation de Moscou Anatoly Gerashchenko (73 ans) a chuté violemment dans les escaliers de l’école moscovite et en est mort. Le même mois, Ivan Pechorine (39 ans), directeur général de la Société pour le développement de l’Extrême-Orient et de l’Arctique (KRDV), est décédé après être tombé d’un bateau alors qu’il ne savait pas nager.

Toujours en septembre, c’est le décès du président du CA de Lukoil, Ravil Maganov (67 ans) qui a fait couler beaucoup d’encre. Les agences de presse russes ont d’abord affirmé qu’il avait chuté de la fenêtre de sa chambre d’hôpital, tandis que la société Lukoil a communiqué à propos d’une mort due à une “maladie grave”.

Le groupe pétrolier, qui s’est ouvertement déclaré contre la guerre en Ukraine, a également perdu au moins un autre de ses (ex-) membres importants, en la personne d’Alexandre Subbotine. L’ancien directeur général est mort en mai 2022, empoisonné au venin de crapaud après avoir rendu visite à un chaman près de Moscou.

Plusieurs fois, ce sont des oligarques russes et leur famille entière dont les corps ont été découverts sans vie.