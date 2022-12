Une mère privée de la fête de Noël à l'école de ses enfants à cause de ses tatouages: "Ils m'ont dit de regarder par la fenêtre de la classe"

En effet, Melissa est accro aux tatouages et se fait tatouer trois fois par semaine. Résultat: elle a désormais 800 tatouages sur tout le corps, y compris la tête. Et c'est cela qui ne passe pas auprès des responsables de l'école. "Une fois, ils m'ont dit d'aller dans la pelouse derrière l'école, et de regarder par la fenêtre de la classe", a expliqué la maman, qui ne va désormais plus aux festivités qui se déroulent à l'école. C'est son compagnon qui s'y rend à sa place. "Je suis tellement jalouse de ne pas pouvoir y aller, [...] mais je sais que je n'y suis pas désirée. Je sais comment les parents et enseignants me traitent", a encore témoigné Melissa.

L'apparence particulière de la Galloise lui pose aussi problème pour trouver un travail, et même entrer dans certains bars, qui jugent apparemment ses tatouages "offensants".