Drame en France : la sœur des deux enfants tués dans l’incendie d’une maison décède à son tour

La jeune adolescente, extirpée du brasier en arrêt cardio-respiratoire samedi, avait été évacuée “en urgence absolue” par hélicoptère vers l’hôpital Trousseau à Paris.

Au total, cinq adultes et cinq enfants, quatre générations d’une même famille réunie pour Noël, se trouvaient dans cette résidence secondaire proche de Pont-Audemer. Les cinq adultes et deux enfants avaient pu sortir à temps du bâtiment, y compris l’arrière-grand-mère nonagénaire. Les personnes présentes dans la maison la nuit des faits venaient des Yvelines, de Paris (XVIe), de Saône-et-Loire et de Suisse, a précisé M. Salort.

”Un expert judiciaire a été saisi. Les opérations d’expertise judiciaire sont en cours pour déterminer l’origine de l’incendie qui reste, à cette heure, indéterminée”, a ajouté le magistrat.

Les pompiers avaient été alertés du sinistre vers 03h45 et étaient arrivés rapidement sur les lieux mais le feu était déjà très avancé et la longère normande était la proie des flammes.