”C’est une décision exemplaire qui, espérons-le, atténuera un peu la souffrance des victimes et nous aidera à lutter contre toute forme de violences sexuelles, sexistes et discriminatoires”, a expliqué l’établissement dans une publication adressée à tous ses étudiants.

Plus tôt dans l’année, l’étudiant en pharmacie avait été condamné par le tribunal de Poitiers après avoir fait des montages salaces d’étudiantes. Pour réaliser ces montages, le jeune homme prenait des photos publiées par les jeunes femmes sur les réseaux sociaux et les détournait afin de créer des situations à caractère sexuel. Il publiait ensuite ces montages sur un faux compte Twitter. Cela a duré de 2017 à 2021. En tout, huit jeunes femmes avaient porté plainte contre lui et avaient déclaré avoir été détruites par ces montages. Le tribunal avait rendu son verdict de 10 mois de prison avec sursis et 15.000 euros d’amende.

La décision prise par l’Université de Poitiers empêchera à présent l’étudiant, qui était en dernière année, d’obtenir son diplôme avant 5 ans. Pour son avocat, la sanction est trop sévère. Ils ont déjà annoncé qu’ils attaqueront cette décision devant le tribunal administratif.