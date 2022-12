Jusqu'alors, seuls les voyages d'affaires urgents et les séjours à l'étranger dans le cadre des études étaient autorisés.

Lundi, la Commission de la Santé, qui fait office de ministère, a indiqué qu'elle ne considérait plus le Covid-19 comme une "pneumonie" mais comme une maladie "contagieuse" moins dangereuse. En conséquence, l'obligation de quarantaine tombera le 8 janvier pour les voyageurs qui entrent dans le pays. À compter du mois prochain, seul un test négatif de moins de 48h sera exigé pour entrer sur le territoire chinois.

La fin brutale ce mois-ci de la politique du "zéro Covid" en Chine, pratiquée depuis début 2020, a suscité l'inquiétude de plusieurs pays. Elle a en effet déclenché une ruée vers les vols internationaux et les prix des billets ont explosé, après trois ans d'isolement international. Fin novembre, des manifestations d'une ampleur inédite depuis des décennies avaient dénoncé la ligne dure adoptée par Pékin dans la gestion de la crise sanitaire.

Alors que la Chine fait actuellement face à la plus importante vague de contaminations au monde, amplifiée par l'apparition de nouveaux variants, les États-Unis "envisagent de prendre des mesures similaires" à celles décidées par le Japon, l'Inde et la Malaisie. Washington réfléchit à des restrictions d'entrée pour les voyageurs venant de Chine, tandis que le Japon et l'Inde ont imposé des tests PCR obligatoires.