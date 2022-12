Coronavirus: L'Union européenne poursuit sa concertation sur d'éventuelles mesures visant les touristes chinois

Plusieurs pays comme les États-Unis, l'Italie, le Japon ou la Corée du Sud ont déjà annoncé qu'ils exigeraient un test Covid négatif pour l'entrée de touristes chinois sur leur territoire.

En Belgique, une telle mesure n'est pas à l'ordre du jour, indiquait mercredi le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit): il n'y a pas d'indications de nouveaux variants en Chine et la population belge est bien protégée contre les variants actuels grâce à la vaccination et l'immunité procurée par les contaminations antérieures, selon le cabinet.

LIRE AUSSI - Faut-il craindre une nouvelle épidémie de Covid venue de Chine ? Et comment l’éviter ?

La Belgique tourne donc le regard vers l'Europe. À ce niveau, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) maintient son évaluation de la situation et plaide contre des restrictions de voyage. La Belgique attendait aussi une réunion ce matin du Comité de sécurité sanitaire de l'UE, où se retrouvent les ministères de la Santé des pays de l'UE et de l'Espace économique européen, sous présidence de la Commission, mais cet organe consultatif a convenu de poursuivre la concertation.

Dans un tweet, la Commission a souligné l'importance "cruciale" de la coordination des réponses nationales aux menaces transfrontalières graves pour la santé. "Nous devons agir conjointement et nous poursuivrons nos discussions."

En Italie, aucun nouveau variant du Covid n'a été détecté à ce stade chez les voyageurs arrivant de Chine. Les voyageurs testés positifs sont porteurs de variants Omicron déjà présents en Italie, selon le gouvernement.