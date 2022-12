La Grande Mosquée de Paris porte plainte contre Michel Houellebecq : “Des phrases d’une brutalité sidérante”

Dans un communiqué, le recteur de la grande mosquée de Paris, Chems-eddine Hafiz, annonce qu’une plainte “pour provocation à la haine contre les musulmans” a été déposée auprès du procureur de la République de Paris. Le communiqué cible des “phrases lapidaires de Michel Houellebcq inacceptables et d’une brutalité sidérante. […] Des phrases qui ne visent pas à éclairer un quelconque débat public mais à attiser les discours discriminatoires, et les actes.”

Pour exemple, la Grande Mosquée de Paris donne ces extraits de l’entretien : “Des gens s’arment. Ils se procurent des fusils, prennent des cours dans les stands de tir. Et ce ne sont pas des têtes brûlées. Quand les territoires entiers seront sous contrôle islamique, je pense que des actes de résistance auront lieu. Il y aura des attentats et des fusillades dans des mosquées, dans des cafés fréquentés par les musulmans, bref des Bataclan à l’envers.” Ou encore : “Le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n’est pas que les musulmans s’assimilent, mais qu’ils cessent de les voler et de les agresser. Ou bien, autre solution, qu’ils s’en aillent.” Selon le communiqué, l’auteur légitime comme un fait acquis une opposition entre les “musulmans” et les “Français de souche” pour dire que les musulmans ne sont jamais de vrais Français.

La plainte a déjà reçu le soutien de la Maire de Paris, Anne Hidalgo (PS).

Et comme le rappelle le Huffpost, cet échange avait déjà provoqué de vives réactions. La revue Front populaire avait réagi pour essayer de clarifier les propos de Houellebecq.

"L'apologie du terrorisme consiste à présenter ou à commenter favorablement des actes terroristes" [https://t.co/IEvf3b5eBd] C'est précisément ce que fait Michel Houellebecq dans la revue @FrontPopOff ⤵️. Et c'est un délit pénal. 1/2 pic.twitter.com/DFThhW0PGo — Edwy Plenel (@edwyplenel) December 16, 2022