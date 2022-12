”La paix ne tombe pas du ciel” : l’ambassadeur ukrainien en Allemagne demande un soutien accru envers son pays

Les Ukrainiens salueraient “davantage de courage et de détermination de la part de nos alliés et partenaires”, a affirmé l’ambassadeur.

Citant des objectifs pour 2023, M. Makeiev a souhaité “la libération complète de notre pays des occupants russes, la restauration de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, le retour des compatriotes dans leurs foyers, la reconstruction de notre pays et des progrès dans l’intégration au sein de l’UE et de l’OTAN”.

Il a aussi répété sa demande de livraisons supplémentaires d’armements “pour sauver davantage encore de civils en Ukraine”.

Interrogé sur une solution potentielle au conflit, M. Makeiev a fait référence à un plan en dix étapes du président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont la “formule pacifique” comprend un retrait complet des troupes russes du territoire ukrainien, la libération de tous les prisonniers de guerre, l’établissement d’un tribunal pour juger les criminels de guerre russe et des garanties de sécurité pour l’Ukraine. Le Kremlin a rejeté ce plan.