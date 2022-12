Coronavirus: La Commission européenne conseille aux États membres de renforcer les procédures de test

La Chine, qui a récemment abandonné sa politique "zéro Covid", est victime de la plus importante recrudescence de cas de coronavirus au monde. Les Chinois étant autorisés à voyager librement à partir du 8 janvier, plusieurs pays, dont le Japon, les États-Unis, l'Espagne et l'Italie, ont déjà indiqué vouloir imposer des restrictions aux voyageurs venant de ce pays.

Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), le problème ne se pose actuellement pas au niveau européen, car la population est globalement bien protégée grâce à la vaccination ou à une contamination antérieure. Le Centre précise également que les variants circulant en Chine sont déjà présents en Europe.

LIRE AUSSI - Frank Vandenbroucke va réunir des experts de la santé afin d’établir une stratégie contre les variants chinois : “Je veux faire preuve de prudence”

La Commission européenne exhorte désormais les États membres à revoir et, le cas échéant, à renforcer leurs procédures de dépistage du Covid et de "séquençage du génome" qui permet de détecter les nouveaux variants. "Si un nouveau variant fait son apparition, que ce soit en Chine ou dans l'Union européenne, nous devons le détecter rapidement afin de pouvoir réagir avec célérité", a déclaré la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides, dans une lettre envoyée jeudi et que l'agence de presse Bloomberg a pu consulter.

La Commission "suit de près l'évolution de la situation en Chine en raison de l'augmentation alarmante du nombre de contaminations au coronavirus", ajoute Stella Kyriakides, précisant que l'impact potentiel des voyages de la Chine vers l'UE une fois que Pékin aura assoupli les conditions de voyage sera également surveillé avec attention.

En Belgique, les experts sanitaires du Risk Management Group (RMG) se pencheront sur la situation la semaine prochaine, a annoncé vendredi le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) sur Radio 1. Cette réunion devrait avoir lieu lundi après-midi. Les experts examineront comment la Belgique peut se préparer aux risques éventuels.