2023 sous le signe de la réforme des retraites et de la transition écologique : les vœux d'Emmanuel Macron aux Français

Le président français a confirmé son intention de lancer rapidement la réforme du système de retraites, en vue d'une application "dès la fin de l'été". "Comme je m'y suis engagé devant vous, cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et les décennies à venir", et à "consolider notre régime de retraites par répartition", a-t-il déclaré.

La France doit "gagner" la "bataille" de la "transition écologique", a aussi déclaré Emmanuel Macron, promettant d'"accélérer le déploiement des énergies renouvelables" en parallèle du "lancement de la construction de nouvelles centrales" nucléaires.

S'agissant de la menace de coupures d'électricité cet hiver, "c'est entre nos mains", a estimé le chef de l'Etat. "Si nous continuons à économiser l'énergie comme nous le faisons depuis quelques mois" et si "nous continuons de remettre en service nos réacteurs nucléaires comme prévu, nous y arriverons", a-t-il assuré.