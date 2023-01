Plus de 550.000 personnes ont été touchées par les intempéries, a aussi précisé l'agence. Plus de 51.400 habitants sont toujours hors de leur maison et ont trouvé refuge dans des centres d'évacuation ou auprès de proches.

Au-delà du lourd bilan humain, les dommages matériels sont considérables. Des cultures ont été ravagées et des infrastructures anéanties. Les dommages sont estimés à plus de 1,41 milliard de pesos (25 millions de dollars), selon l'agence de gestion des catastrophes.