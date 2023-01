”Dire en 2022 qu’on ne savait pas, c’est simplement une 'fake news'” : les vœux d’Emmanuel Macron ne passent pas

”Qui aurait pu prédire la vague d’inflation ou la crise climatique aux effets spectaculaires”, a déclaré Macron, laissant entendre que personne n’avait anticipé le changement climatique. Les internautes n’ont pas manqué de lui répondre vertement sur les réseaux sociaux, lui rappelant justement que le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) existe depuis 1990 et a produit six rapports depuis, et que nous en étions également à la 27e COP.

Hier soir Macron a déclaré : « Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été en France ? »



Le premier rapport du GIEC date de 1990. Et il y a eu 27 COP depuis 1995... pic.twitter.com/BFJbF2G1uE — Mickaël Correia (@MickaCorreia) January 1, 2023

-Allô Jupiter, ici la Terre: il fait 22°C a 22h, un 1er Janvier 2023 en🇫🇷, je répète: 22°C a 22h, un 1er Janvier! Et ça dure!

-Qui aurait pu prédire la nvelle crise climatique chez vous 🌍?

-Le #GIEC avait prévenu depuis 30ans. Vous n'avez pas reçu leurs derniers rapports, le 6e? pic.twitter.com/KINsjk7vtj — Christophe Cassou (@cassouman40) January 1, 2023

C’est dans la communauté scientifique, qui alerte depuis plusieurs années sur le changement climatique, que la phrase n’est particulièrement pas passée.

Gonéri Le Cozannet, géologue qui a co-signé le dernier rapport du GIEC, est stupéfait. “Il y a déjà eu six rapports du Giec, 27 COP, des alertes dans les années 1970 et 1980… On ne peut pas dire qu’on ne l’avait pas prévu”, a-t-il réagi auprès de Franceinfo. “Que personne n’ait relevé cette phrase, cela montre que les enjeux ne sont pas compris”, ajoute-t-il, alors que le discours a été relu et enregistré à l’avance.

"Qui aurait pu prédire la crise climatique?"

C'est amusant, c'est exactement une de mes boutades préférées pour moquer les politiciens qui vivent hors du réel.

Bonne année 2023 à tous! pic.twitter.com/JT6QK3KCtn — Gonéri - @Goneri@mamot.fr (@Goneri76) January 1, 2023

Nos confrères français ont aussi recueilli la réaction de Magali Reghezza-Zitt, géographe et membre du Haut Conseil pour le climat (HCC), créé en 2018 par Emmanuel Macron. “C’est un discours qui aurait pu être tenu dans les années 1980, pas en 2022”, s’étonne-t-elle.

Pour elle, Emmanuel Macron est le “symbole de cette classe dirigeante, économique et politique, tous bords confondus, qui n’a pas pris la mesure du problème” et reproche un discours fataliste, qui présente le combat contre le réchauffement climatique perdu d’avance. “Dire en 2022 qu’on ne savait pas, c’est simplement une 'fake news'”, pointe-t-elle auprès du site d’information.

Toujours auprès de Franceinfo, le climatologue Jean Jouzel, montre sa déception. Il se remémore pourtant très bien d’une réunion en septembre 2013 à l’Elysée, lors de laquelle les conclusions du 5e rapport du GIEC ont été notamment présentées à François Hollande et son secrétaire général adjoint, Emmanuel Macron. “Cela fait dix ans quand même, je ne comprends pas qu’il ait pu dire ça”, regrette-t-il.