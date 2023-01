Guerre en Ukraine : Zelensky dévoile la stratégie de la Russie et s'attend à "de nombreuses nuits blanches dans les semaines à venir"

”Nous nous attendons à de nombreuses nuits blanches dans les semaines à venir”, a-t-il déclaré, après avoir assuré que l’Ukraine avait déjà “abattu plus plus de 80 drones iraniens” depuis le début de l’année 2023. “Ce nombre va augmenter dans un avenir proche”, a-t-il prévenu.

Pour Zelensky, Moscou est entré dans une stratégie “d’épuisement” de l’Ukraine. “Nous devons tout faire pour les faire échouer, comme ils ont échoué jusqu’à présent”, a-t-il martelé, toujours aussi combatif. “Chaque drone abattu, chaque missile abattu, chaque jour d’électricité ou seulement quelques coupures de courant est un succès.”

À quoi s’attendre à présent de la part de Vladimir Poutine ? “Il a un nouvel objectif, mais il faut espérer qu’il ne l’atteindra pas”

Un sommet UE-Ukraine à Kiev

Le bureau du président ukrainien a aussi annoncé que le sommet UE-Ukraine prévu le 3 février prochain aura lieu à Kiev, et non à Bruxelles, après un entretien téléphonique entre Zelensky et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle et le président du Conseil européen Charles Michel, seulement, s’y rendront.