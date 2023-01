L'enquête visant des proches de Dupont de Ligonnès classée sans suite

A la tête d'un groupe de prière nommé "Le jardin" ou "Philadelphie", Geneviève Dupont de Ligonnès, la mère de l'homme le plus recherché de France, et Christine Dupont de Ligonnès, l'une des soeurs de ce dernier, étaient soupçonnées d'avoir mis sous influence au moins un couple de personnes âgées vivant dans l'est de la France - dont l'une est décédée en 2019.

A l'époque, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) avait indiqué avoir reçu des "signalements sur ce groupe de prière d'inspiration catholique traditionaliste créé en 1970 par Geneviève Dupont de Ligonnès et dont la fille Christine semble avoir repris la direction.

Le groupe était dans le collimateur de la Miviludes depuis de nombreuses années. En 2011 notamment, elle avait déjà reçu plusieurs signalements sur "Philadelphie", signalant "des risques de dérives sectaires" fondés notamment sur des "messages de type apocalyptique". La principale association de victimes de sectes, l'Unadfi, évoquait à l'époque une "doctrine délirante".

En septembre 2019, la Miviludes avait fait un signalement auprès du parquet de Versailles à propos d'une famille semblant sous emprise et se trouvant contrainte de vendre son pavillon.

"Aucune surprise quant à ce classement sans suite car les infractions n'étaient pas constituées", a réagi auprès de l'AFP Me Xavier Goldenstein. "Mes clientes veulent retrouver l'anonymat qui étaient le leurs et que l'on cesse de les diffamer au travers l'exploitation de l'affaire qui concerne Xavier Dupont de Ligonnès, notamment Mme Schiappa qui manifestement s'est trompée de cible", a ajouté l'avocat.