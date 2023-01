L'ex-magnat des cryptomonnaies Sam Bankman-Fried plaide non coupable de fraude à New York

Le co-fondateur et ancien patron de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies FTX, Sam Bankman-Fried, a plaidé non coupable mardi des huit chefs d'accusation retenus contre lui, devant un tribunal fédéral de New York.