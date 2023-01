Alors qu’il était en train de s’installer pour l’interview, il a été surpris par un bombardement. Comme on peut le voir à l’image, une énorme explosion retentit derrière lui, faisant valser la caméra et le projetant au sol.

Un #missile explose juste à côté de notre équipe en #Ukraine avant leur duplex dans #Quotidien



Un grand respect aux journalistes sur le terrain qui risquent leur vie pour nous informer pic.twitter.com/E4kUX471fe — Alexis Lacroix (@alexislcxx) January 3, 2023

”On avait allumé la caméra, on était prêt pour le début de l’émission et il y a eu une très forte explosion derrière nous. On a été projeté par terre. J’ai perdu mon micro. Normalement, j’aurais dû avoir le micro rouge, mais je l’ai perdu dans l’explosion. Les vitres ont volé en éclats autour de nous, on a été projeté au sol, mais on va bien, là on a trouvé refuge dans une église un peu plus loin dans un autre quartier. On est à l’intérieur, on va bien, c’est l’essentiel”, raconte ensuite Paul Gasnier juste après l’incident, en liaison avec Yann Barthès sur le plateau.

Pour cette interview-là, l’image apparaît de très mauvaise qualité en raison des dommages causés au matériel lors de l’explosion.

Heureusement, personne de l’équipe n’a été blessé, mais Paul Gasnier est visiblement secoué. “On ne sait pas s’il y a des victimes, en tout cas on était les seuls dehors, on était sur le parking devant notre hôtel, ça faisait une heure qu’on était là, on était prêt pour le duplex. On ne sait même pas où c’est tombé exactement, on sait juste que c’était très bruyant, on avait de la poussière plein les yeux et plein la bouche. On a eu très peur”, témoigne-t-il.