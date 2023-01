"Je suis sûr que des armes aussi puissantes vont permettre de protéger la Russie": départ d'un navire russe équipé de missiles hypersoniques

"L'équipage du navire va s'entraîner au déploiement des armes hypersoniques et de missiles de croisière longue portée", a de son côté précisé M. Choïgou. Il a souligné que les missiles hypersoniques Zircon étaient "capables de surmonter tout système de défense antiaérienne actuel ou à venir". Ces engins peuvent effectuer "des frappes puissantes et précises en mer et sur terre".

La Russie a essuyé une série de revers humiliants dans son offensive lancée il y a plus de 10 mois en Ukraine. Le commandement militaire est confronté à de nouvelles critiques ces derniers jours après que des frappes ukrainiennes avec des lances roquettes américains Himars ont fait au moins 89 morts parmi des soldats russes.