"Les choses bougent en Russie, il faut suivre cela de très près"

Une année décisive

Il souligne toutefois une “inquiétude en ce début d’année 2023”, au vu des positions radicalement opposées des deux pays impliqués dans le conflit. “On voit qu’il y a deux rythmes très différents. Le rythme imposé par le Kremlin qui est long et lent, avec une Russie qui réaffirme en permanence qu’elle atteindra ses objectifs même si ça lui prendra plus de temps, et puis celui de la victime – l’Ukraine – qui est sous les bombardements incessants et qui fait un immense travail de mobilisation à la fois interne et externe.”

Selon M. Rosenblatt, 2023 sera décisive. “Notamment sur la capacité de l’Ukraine à être suffisamment approvisionnée en armes et à continuer à accumuler des victoires”, poursuit-il. “Sa population va devoir continuer à montrer de la résilience, tout en voyant une Russie en face qui parle d’une éventuelle contre-attaque.”

Deux facteurs importants pour l’issue de la guerre en Ukraine

Zénon Kowal, diplomate et ancien conseiller spécial de l’ambassade d’Ukraine à Bruxelles, confirme que les mois à venir seront déterminants. “Même une partie de l’hiver le sera. Quand la terre est gelée et que les véhicules peuvent circuler, une attaque est tout à fait possible”, détaille-t-il sur LN24. “C’est là que se jouera l’avenir.” Plusieurs facteurs entreront en jeu pour déterminer la suite du conflit, selon le diplomate. “L’Ukraine pourra aller aussi loin qu’on lui permet d’aller en l’armant de façon adéquate. Si l’Ukraine a des armes de plus longue portée qui permettent d’impacter la logistique russe, elle pourra progresser et chasser les Russes de son sol.” Pour M. Kowal, il faudra également suivre de très près ce qu’il se passera en Russie. Cela pourrait changer le cours du conflit.