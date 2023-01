Alors qu’il s’exprimait depuis l’Elysée, Emmanuel Macron s’est alors rendu compte que quelque chose n’allait pas dans l’assemblée. Une jeune femme présente dans la foule faisait visiblement un malaise : “Je vois que mademoiselle ne se sent pas très bien. Je sais comment ça se passe”, a-t-il alors lancé dans sa direction. “Prenez un verre d’eau ou un sucre. Vous êtes en train de lutter. Il n’y a aucun problème. Sinon vous allez tomber. Je sais comment ça se passe ici”, a-t-il ajouté.

Bienveillant, le dirigeant français a alors conclu : “N’ayez aucune crainte. Parfois, on n’a pas pris de petit-déjeuner ou on l’a pris trop tôt. On reste debout longtemps…”