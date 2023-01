”Tu as vendu ton âme”, “Des mémoires dévastatrices”, “Comme la mort de Diana” : les révélations explosives de Harry font bondir la presse anglaise

Forcément, la presse britannique évoque en long et en large ce sujet et s’en donne à cœur joie. À commencer par le Daily Mirror. “Maintenant, tout est fini”, titre le journal avec une photo des deux princes étant enfant. “Personne ne sortira meilleur de cette diffusion époustouflante de linge sale en public”, poursuit le journal. “Les gens détesteront ou aimeront Harry pour avoir parlé. Mais chaque histoire connaît deux versions. Le peuple a le droit d’entendre l’autre côté aussi.”

Pour le Daily Express, ces informations ne vont certainement pas améliorer les choses. “Se réconcilier ? Mais tu as vendu ton âme, Harry”, annonce le Daily Express. “Le prince n’a plus aucune chance de se réconcilier avec sa famille”, écrit le journal. “Des sources proches de la famille royale ont déclaré que Harry 'ne serait jamais pardonné' après avoir révélé les détails intimes et il serait qualifié de “traître”. Un ancien membre du personnel royal, qui connaissait William et Harry alors qu’il travaillait dans la maison, a déclaré qu’il n’y aurait 'jamais de retour pour Harry'.”

De son côté, le Daily Star préfère manier l’humour avec un petit jeu de mots. “Continuez vos ducs”, insiste le journal en faisant référence aux poings et au titre des deux hommes avec des gants de boxe.

Tabloïd des Tabloïds, le Sun ne se concentre pas sur la relation entre Harry et William. Le journal évoque la drogue dont a parlé le prince dans son livre. “J’ai pris de la coke et de l’herbe”, titre le média simplement. “La famille royale s’est enfermée dans des réunions de crise. Pour elle, les révélations sont encore plus graves qu’elle ne le craignait.”

THE SUN: Harry: I did Coke and Weed #TomorrowsPapersToday

Le Daily Mail insiste lui sur les confessions à propos de la guerre en Afghanistan. “Oh, épargnez-nous”, titre-t-il avec un jeu de mots sur le titre du livre (Spare). Dans son livre, Harry explique avoir tué 25 talibans pendant la guerre. “L’ancien colonel de l’armée britannique Richard Kemp a déclaré hier que la décision du duc de Sussex de divulguer des détails dans sa prochaine autobiographie “Spare” équivaut à une “trahison des personnes avec lesquelles il a combattu”.

Plus traditionnel, le Daily Telegraph s’attarde sur la relation entre le père de Harry et celle qui a remplacé Diana. “Nous lui avons supplié de ne pas épouser Camilia”, titre le journal.

The front page of tomorrow's Daily Telegraph:

'Please don't marry Camilla''#TomorrowsPapersToday



pic.twitter.com/g6lyf9093p — The Telegraph (@Telegraph) January 5, 2023

”Harry dévoile ses secrets dans des mémoires dévastatrices”, écrit le Times. Pour le journal, il s’agit “des révélations royales les plus dévastatrices depuis plus d’une génération”. Un livre qui pourrait “rendre permanente la rupture entre le prince Harry et le reste de la famille royale…”

Enfin, le média public de la BBC fait un parallèle entre deux malaises bien connus de la famille royale. “Ce livre rappelle le traumatisme de la mort de Diana”, assure la BBC. “De la perte de sa mère à celle de sa confiance en sa famille ou sa virginité, les mémoires explosives du prince Harry épargnent peu de personnes au sein de la famille royale.”

La presse britannique est parvenue à se procurer le livre avant tout le monde. Spare sortira officiellement mardi prochain.