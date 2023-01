Mais dans son livre “682 Jours – Le bal des hypocrites”, l’ex-ministre française de la Culture fait également une allusion à Brigitte Macron, dont cette dernière se serait bien passée.

En effet, Roselyne Bachelot confie ceci, au sujet de la reconstruction de la flèche de la Cathédrale de Notre-Dame, victime d’un incendie mi-avril 20219 : “L’Elysée rêve d’un 'geste architectural' {…} Je ne regrette pas cette insubordination quand, déjeunant quelques jours plus tard avec Brigitte Macron, elle me montrera un projet culminant avec une sorte de sexe érigé, entouré à sa base de boules en or…”.

Il n’en fallait pas plus pour que cet extrait tiré du livre ne fasse le bonheur des internautes… Ceux-ci ont immédiatement pris la citation au mot et se sont amusés de montages et commentaires sur les réseaux sociaux.

La pedocriminelle Brigitte Macron voulait remplacer la flèche de NOTRE DAME imaginée par Violet Leduc, par un PHALLUS avec DEUX BOULES EN OR à sa base. Voila donc le duo de tarés déviants qui a pris le controle de NOTRE FRANCE.



Image reconstituée du PROJEEET ! pic.twitter.com/kSEtXjWtoC — Chris Toof (@toof_chris) January 5, 2023

Pour dire les choses crûment, la première dame de France voulait une teube à la place de la flèche de Notre-Dame-de-Paris.



Le projet de reconstruction de Notre-Dame présenté par Brigitte Macron comprenait un "sexe érigé" entouré de "boules en or" https://t.co/yDC75EPZ70 pic.twitter.com/orCdwOb86k — Le Média en 4-4-2 (@LeMediaEn442) January 5, 2023

Roselyne Bachelot et… Brigitte Macron réagissent

L’affaire a commencé à faire tellement de bruit que les principales intéressées ont été amenées à réagir. L’auteure du livre a ainsi déclaré que “Brigitte ne plaidait absolument pas pour ce projet qu’elle ne faisait que transmettre, car il avait été reçu à l’Elysée”. “Nous avons reçu des dizaines de 'gestes architecturaux pour la restauration de la Flèche'!”, justifie-t-elle encore.

Quant à la Première dame de France, son cabinet a stipulé que “ce projet n’était pas porté par Madame Macron”.

À noter que CheckNews est allé jusqu’à retrouver le projet en question proposé à l’Elysée. Et contrairement à ce que la représentation de certains tweets laisse penser, il ne s’agit pas très clairement d’un phallus avec deux boules en or. D’après l’analyse du média, que relaie Libération, l’œuvre est plutôt composée de 56 boules ou “grains de prière”. Elle représente une “alliance en forme de chapelet”, positionnée entre “les deux galeries situées en partie basse de la flèche”.

Fin donc, d’une drôle de polémique.