Sur des images d'Europe 1 et BFMTV, on aperçoit quatre hommes s’en prendre à la victime. Le rouant de coups, les quatre malfrats tentent de faire entrer l’homme dans le coffre d’une voiture. Alors qu’il tente de s’échapper, ses poursuivants le rattrapent et le tabassent à nouveau.

Les agresseurs en cavale, la victime introuvable

Après quelques minutes de lutte, l’homme cède finalement aux coups et se retrouve enfermé dans le coffre. La voiture démarre et au moment d’écrire ces lignes, ni les auteurs ni la victime n’ont pu être identifiés.

Plusieurs appels et témoignages ont été recueillis par la police. Un téléphone portable a été retrouvé sur le lieu de l’enlèvement. La voiture aurait été aperçue en train de rouler vers l'A104.

Une enquête a été ouverte par les autorités locales.