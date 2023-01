L'ex-directeur financier de la Trump Organization condamné à New York à 5 mois de prison

"À Manhattan, vous devez jouer selon les règles, qui que vous soyez et quelle que soit la personne pour qui vous travaillez", a tonné le procureur de l'État de New York pour le district de Manhattan, Alvin Bragg, dans un communiqué annonçant une peine de prison de cinq mois et plus de deux millions de dollars d'arriérés d'impôts, d'amendes et d'intérêts dus aux autorités fiscales de l'État et de la Ville de New York.

"Le directeur financier de la Trump Organization Allen Weisselberg s'est servi de sa position hiérarchique pour s'arroger des avantages somptueux tels que la location à titre gracieux d'un appartement de luxe à Manhattan, nombre de voitures Mercedes-Benz et des frais de scolarité dans des écoles privées pour ses petits-enfants, tout cela sans payer les impôts requis", a dénoncé le procureur, un élu démocrate.

"Weisselberg effectuera sa peine de prison pour ses crimes", a ajouté M. Bragg.

L'affaire porte sur un système de fausses déclarations comptables pour cacher pendant des années (de 2005 à 2018) aux services fiscaux des compensations financières en nature de certains hauts dirigeants, en particulier Allen Weisselberg, qui avait témoigné au procès de la Trump Organization en novembre dernier après avoir plaidé coupable en août.

