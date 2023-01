Réforme des retraites en France: les syndicats annoncent une première journée de mobilisation, le 19 janvier

Les gilets jaunes de retour en France ? Un nouvel appel à la mobilisation le 7 janvier

La première ministre Elisabeth Borne a annoncé mardi le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans à l'horizon 2030, pour "garantir l'équilibre du système en 2030", avec une accélération de l'augmentation de la durée de cotisation.

Les syndicats avaient prévenu de longue date qu'ils s'opposeraient à tout recul de l'âge de départ, à 64 ou 65 ans.

"Cette réforme va frapper de plein fouet l'ensemble des travailleurs et travailleuses, et plus particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires, dont l'espérance de vie est inférieure au reste de la population, et celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas reconnue", ont-ils à nouveau dénoncé dans leur communiqué mardi.

"Le système de retraites par répartition n'est pas en danger, rien ne justifie une réforme aussi brutale", écrivent-ils.