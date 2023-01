Invasion de l'Ukraine - La police ukrainienne a découvert 25 camps de torture dans la région de Kharkiv

(Belga) La police ukrainienne affirme avoir découvert 25 camps de torture dans la région entourant la ville de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, depuis sa libération de l'occupation russe. Des civils ont notamment été détenus dans des conditions inhumaines et torturés dans ces camps par des soldats russes, a déclaré lundi la police sur Facebook. Certains prisonniers auraient reçu des décharges électriques et d'autres auraient eu les doigts cassés.