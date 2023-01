L’armée Wagner peut-elle encore apporter la victoire à Poutine ? “C’est le calme avant la tempête”

Pour le quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws, le professeur de politique internationale David Criekemans (UAntwerpen et KU Leuven) a expliqué comment le groupe peut influencer la poursuite et l’issue de la guerre.

L’armée Wagner peut-elle mener l’armée russe vers une sanglante victoire ? Trop tôt pour le prédire, mais la milice de Prigozhin et les troupes du leader tchétchène Ramzan Kadyrov sont deux groupes plus officieux, organisés et super armés. Ils permettent à la Russie de forcer des percées à des endroits stratégiques. En Ukraine, on redoute une offensive russe dès le printemps.

”Les troupes Wagner se préparent à l’arrivée de l’armée régulière russe, qui pourra à nouveau déplacer ses véhicules lourds une fois l’hiver terminé”, prédit David Criekemans. “Tout le monde attend la nouvelle offensive de printemps des Russes. Les Ukrainiens aussi se rendent compte que quelque chose se prépare et supplient donc l’Occident de leur fournir des chars, des véhicules blindés et d’autres équipements. Ce qui se passe maintenant, c’est le silence avant la tempête.”