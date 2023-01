En revanche, beaucoup d'enfants ont porté la blouse à l'école, principalement pour éviter les taches d'encre quand ils utilisaient la plume et l'encrier, rappelle l'historien de l'éducation Claude Lelièvre, dans son livre "L'école d'aujourd'hui à la lumière de l'histoire". Elle a commencé à disparaître dans les années 1960 avec le développement du stylo à bille.

Les uniformes, eux, ou la blouse d'uniforme, étaient plutôt portés dans des établissements privés ou certains établissements publics sélectifs comme signe de distinction, souligne l'historien.

Dans les lycées, les élèves de l'enseignement secondaire ont dû porter un uniforme lors de leur création en 1802 par Napoléon Bonaparte. Celui-ci (habit vert, culotte bleue, collet bleu, chapeau rond et boutons jaune métal) était fixé par arrêté. L'obligation de porter un uniforme ou une blouse a ensuite perduré dans certains lycées publics et privés, parfois jusqu'à la fin des années 1960. Mais la crise de 1968 a amené beaucoup d'établissements qui l'imposaient encore à l'abandonner.

Aujourd'hui, s'il est porté dans de nombreux pays, l'uniforme scolaire ne l'est en France que dans de rares établissements. C'est le cas notamment dans les lycées militaires, ou dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur, réservées aux filles, petites-filles et arrière-petites filles de décorés de la Légion d'honneur. Elles y portent une robe chasuble bleu marine et un chemisier blanc.

Plusieurs établissements privés imposent également le port de l'uniforme, ou un code vestimentaire assez strict. C'est le cas par exemple au collège Stanislas à Paris, où a été scolarisé l'ancien ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, qui rend obligatoire le port de chaussures de ville en cuir et interdit certains vêtements, comme les hauts à "messages ou motifs ostentatoires". Le port du tablier bleu marine y est obligatoire en primaire.

En outre-mer, le port de l'uniforme est beaucoup plus répandu, notamment en Martinique et Guadeloupe ainsi qu'en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie, y compris dans des établissements publics. Un tiers des établissements publics de Martinique l'imposent par exemple.

Pap Ndiaye a rappelé que "les établissements en toute liberté, par une modification de leur règlement intérieur, peuvent imposer, s'ils le souhaitent, une tenue scolaire". Il s'est opposé en revanche à une loi imposant le port de l'uniforme à l'école.