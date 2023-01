”Pourquoi jouez-vous à l’imbécile ?” : Poutine s’énerve contre son vice-Premier ministre

L’armée Wagner peut-elle encore apporter la victoire à Poutine ? “C’est le calme avant la tempête”

”Monsieur le vice-Premier ministre, vous avez tout de prêt, mais pas de contrat… Je vous le dis : mettons un terme à cette réunion”, a d’abord lancé Vladimir Poutine. “Pourquoi est-ce qu’on se prend la tête ? Je sais qu’il n’y a pas de contrat avec les entreprises, les directeurs me l’ont dit”. Vladimir Poutine a poursuivi en déclarant : “Pourquoi jouez-vous à l’imbécile ? Quand aurons-nous les contrats ?”, demande alors le locataire du Kremlin. Les chefs d’entreprise me disent qu’il n’y a pas de contrat, et vous, vous me dites que tout est prêt”.

🇷🇺 "Pourquoi jouez-vous à l'imbécile?"



À l’occasion de cette altercation, BFM TV a interrogé l’éditorialiste Ulysse Gosset qui voit dans cet épisode une preuve de la nervosité du président russe. “Si le chef perd ses nerfs, ce n’est pas un bon signe”. “En Russie, on est en train de voir la transformation de l’économie en économie de guerre. Et notamment la nécessité de passer les contrats avec des industriels pour qu’ils fassent des armements plutôt que des biens classiques en temps de paix”, explique-t-il.

”On est face à un chef d’État qui ne sait pas où il va et qui perd son calme en plein conseil des ministres retransmis à la télévision”, poursuit-il. Selon lui, “ce n’est pas la première fois que Poutine 'engueule' un membre de son gouvernement, et il l’a sans doute fait en privé aussi. Mais le voir aujourd’hui après un an de guerre et faute de résultat, c’est sans doute un symptôme de la difficulté qu’il a à gérer son pays”, conclut Ulysse Gosset.