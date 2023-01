Harcelé pour son homosexualité, Lucas, 13 ans, se suicide: "Combien d'enfants en souffrance faudra-t-il encore ?"

D'après Frédéric Nahon, procureur de la République d'Epinal, Lucas avait exprimé "sa volonté de mettre fin à ses jours" dans son "journal intime". Le magistrat a également ajouté que l'adolescent se serait "suicidé par pendaison".

"Laissez-moi pleurer dignement mon fils"

Les parents du petit Lucas ne souhaitent pas s'exprimer en public sur cette tragédie: "Je vous en prie, laissez-moi pleurer dignement mon fils, laissez-moi du temps pour trouver les mots et la force nécessaire pour m’exprimer", a supplié sa maman. "Je peux vous assurer que le jour où je serai prête, je ne vous lâcherai plus, je consacrerai ma vie à continuer le combat de Lucas", a-t-elle ajouté.

Une amie proche de la famille a toutefois lu une lettre écrite par la famille au micro de BFMTV: "Lucas, notre petit homme est une victime de plus, une victime de trop. Combien de marches blanches, combien d’enfants en souffrance et de familles cruellement touchées et de frères et sœurs amputés faudra-t-il encore pour que des actions concrètes soient enfin mises en place dans les lieux où chaque enfant a le droit à une scolarité sans harcèlement ?"