La question est de savoir comment rendre du personnel disponible pour ce corps, car il ne conviendrait pas de priver les autres villes, a-t-il fait observer.

Il existe déjà une police de la navigation, qui est née de l'ancienne police maritime. Les brigades portuaires de l'ancienne gendarmerie y ont été transférés en 2001, lors de la réforme des services de police.

M. De Croo a rappelé l'arrivée prochaine de cinq scanners de conteneurs et de douaniers supplémentaires. Le but serait de décupler le nombre de conteneurs contrôlés, qui est de 40.000 par an actuellement.

Enfin, M. De Croo a rappelé le projet du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) d'augmenter les amendes pour la consommation de drogues dures, pour les faire passer à 1.000 euros. Les amendes actuelles, qui sont de 75 à 150 euros, sont "ridiculement basses" pour un consommateur prêt à payer 50 euros le gramme de cocaïne.