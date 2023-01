"De très jeunes filles, parfois âgées de 13 ans seulement, sont enlevées à leur famille, victimes de la traite": le Pakistan et les mariages forcés

"Nous sommes profondément troublés d'apprendre que de très jeunes filles, parfois âgées de 13 ans seulement, sont enlevées à leur famille, victimes de la traite et emmenées dans des endroits éloignés de chez elles, obligées d'épouser des hommes parfois deux fois plus âgés qu'elles et contraintes de se convertir à l'islam", a dénoncé le groupe d'une douzaine d'experts indépendants mandatés par l'Onu.

"Nous sommes très préoccupés par le fait que de tels mariages et conversions se font sous la menace de violence envers ces filles et femmes ou leurs familles", ont-ils ajouté dans un communiqué publié lundi et signé entre autres par les rapporteurs spéciaux sur la vente et l'exploitation sexuelle des enfants, sur les formes contemporaines d'esclavage, sur la violence contre les femmes et sur les questions relatives aux minorités.

Ils ont appelé le gouvernement pakistanais "à prendre des mesures immédiates pour prévenir et enquêter de manière approfondie sur ces actes".

Ces enquêtes, ont-ils déclaré, devraient être menées "de manière objective et conformément à la législation nationale et aux engagements internationaux en matière de droits de l'homme".

Les experts, qui sont nommés par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies mais ne s'expriment pas au nom de l'organisation internationale, font état d'informations selon lesquelles la justice pakistanaise accepte "des preuves frauduleuses" donnant un semblant d'égalité à ces pratiques.

"Les membres de la famille disent que les plaintes des victimes sont rarement prises au sérieux par la police, qui soit refuse d'enregistrer ces rapports, soit affirme qu'aucun crime n'a été commis parce qu'il s'agit de 'mariages d'amour'", expliquent les experts, soulignant que les ravisseurs "forcent souvent leurs victimes à signer des documents qui attestent faussement" qu'elles ont l'âge légal de se marier et qu'elles le font de leur plein gré.

Ces documents sont ensuite cités par la police comme preuve qu'aucun crime n'a été commis, selon les experts qui demandent aux autorités pakistanaises "d'adopter et appliquer une législation interdisant les conversions forcées, les mariages forcés et précoces, les enlèvements et la traite".