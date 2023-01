Le déserteur russe de Wagner, vrai repenti ou taupe? "On part du principe que tout transfuge peut être aussi un provocateur du service adverse"

Sergueï Jirnov, expert en relations internationales et ex-agent du KGB a été interrogé à ce propos par nos confrères de LN24. D'après ce dernier, il va être interrogé par les services de renseignements, qui vont se montrer méfiants envers lui. "On part du principe que tout transfuge peut être aussi un provocateur du service adverse et peut faire de la désinformation", explique l'expert en relations internationales.

Ce soldat déserteur pourrait être un avantage pour le camp occidental, dans cette guerre de propagande. "Il ne va pas raconter du neuf, mais confirmer ou infirmer ce que l'on sait déjà (...) C'est quand même une source d'information qui peut être intéressante"