Macron réagit aux critiques à propos de son discours de Nouvel An : “Il y a eu beaucoup de mauvaise foi”

Très rapidement, de nombreux internautes avaient réagi en rappelant au président l’existence, entre autres, des COP et du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), qui existe depuis 1990 et alerte, dans ses différents rapports, à propos des dérèglements climatiques.

”Je crois, manifestement, qu’il y a une partie de ces voeux où j’ai été mal compris […] On a voulu me faire dire que, au fond, je n’aurais jamais lu les rapports du GIEC et d’autres experts et que je découvrais, en l’année 2022, les dérèglements climatiques”, a donc réagi Emmanuel Macron ce mardi soir, avant de se défendre : “J’ai beaucoup d’humilité, mais ça fait des années qu’on agit. Je réponds à vos questions sur le sujet (de l’écologie, ndlr), donc ce n’est pas non plus très crédible comme attaque”.

Le président a le sentiment “qu’il y a quand même eu beaucoup de mauvaise foi derrière cela”. “Ce que j’ai simplement voulu dire, c’est que ça a été encore plus vite que prévu”, a-t-il conclu. Mais cela ne devrait pas faire passer la pilule aux experts climatiques.