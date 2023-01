L'appel à l'aide de "El Chapo" au Mexique depuis sa prison aux USA: "Depuis six ans, il n'a pas vu le soleil"

Après "Chapo" Guzman, qui est le nouveau seigneur de la drogue mexicain?

L’incarcération aux États-Unis du "Chapo" Guzman, depuis 2017, a laissé le terrain libre. Le cartel de Jalisco a tiré les marrons du feu. Notamment parce qu’il dispose de laboratoires fabricant de l’héroïne de synthèse, encore plus dangereuse. Seuls les naïfs ont pu croire que la condamnation à la prison à vie, l’an dernier, par un tribunal new-yorkais, du "Chapo" (le râblé) Guzman, chef du plus puissant narco-cartel mexicain, celui de Sinaloa, allait porter un coup mortel au trafic de drogue. Depuis son extradition à New York en 2017, ses fils et son frère se disputaient la place au sommet de l’organisation, affaiblissant celle-ci. Un autre larron a tiré les marrons du feu : Nemesio Oseguera Cervantes, dit "El Mencho" (le rude), 53 ans aujourd’hui.