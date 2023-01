Il a ainsi déclaré ne pas être sûr que Vladimir Poutine soit vivant et que ce soit toujours lui qui prenne les décisions en Russie.

Comme le relaie HLN, le président ukrainien a déclaré, lorsqu'on lui a évoqué la possibilité de pourparlers de paix: "Je ne comprends pas très bien à qui parler et de quoi. Je ne sais pas si le président russe, qui apparaît parfois devant un écran vert, est vraiment le président russe."

D'après le Kyiv Independent, certains pensent par exemple que Poutine utilise la technique du fond vert (comme dans le cinéma) lors de ses apparitions à la télévision pour donner l'impression qu'il visite certains endroits, alors qu'en fait il reste en sécurité.

A noter que ce n'est pas la première fois que des rumeurs circulent autour de l'état de santé de Vladimir Poutine. Mais il faut rappeler que cela reste pour l'instant de l'ordre de la rumeur et qu'aucune preuve n'est encore fournie.

En attendant, la guerre, elle, se poursuit sur le terrain. Et le Kremlin n'a d'ailleurs pas tardé à réagir à la sortie de Zelensky. "Il est clair que la Russie et Poutine sont un gros problème pour l'Ukraine d'aujourd'hui et pour Zelensky. Et il est clair que d'un point de vue purement psychologique, Zelensky préférerait que ni la Russie ni Poutine n'existent", a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov en conférence de presse. Et ce dernier a ajouté sur un ton menaçant que le président ukrainien se rendra vite compte que Poutine est toujours bel et bien vivant.

