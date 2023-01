L’Institut toulousain est donc à la recherche de douze personnes obligées de rester allongées durant 60 jours à -6° d’inclinaison (en ayant la tête plus basse que les pieds). Les élus toucheront une indemnité de 18 000 euros versés sur une période de quatre ans.

Pour postuler, il faut être un homme de 20 à 45 ans, être en parfaite santé, ne pas fumer, mesurer entre 1m58 et 1m90, pratiquer du sport, ne pas avoir d’allergie ou restriction alimentaire et avoir un indice de masse corporelle entre 20 et 27 kg/m².

L'étude aura lieu à Toulouse entre avril et juillet 2023. Intéressés ?

La Nasa s'associe à Boeing pour développer un avion à plus faibles émissions