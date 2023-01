Les avocats d’Eva Kaili dénoncent les conditions de détention "moyenâgeuses" de leur cliente : "Des pratiques de torture inacceptables en Europe"

Durant cette audition, les avocats d’Eva Kaili, Maîtres André Risopoulos et Michalis Dimitrakopoulos, ont dénoncé les conditions de détention indignes de leur cliente.

Maitres Andre Risopoulos et Michalis Dimitrakopoulos, avocats d'Eva Kaili au palais de justice de Bruxelles ©AFP or licensors

”Mme Kaili maintient qu’elle est innocente”, ont déclaré les deux avocats. “Elle n’a jamais coopéré avec M. Panzeri. Nous avons des éléments dans le dossier qui nous permettent de le corroborer. Mais pour l’instant, elle semble payer le plus lourd tribut dans ce dossier, et cela nous semble anormal.” Eva Kaili a été arrêtée en même temps que l’ancien député européen italien Pier Antonio Panzeri, son compagnon et bras droit de Panzeri, Francesco Giorgi, le lobbyiste Nicolo Figa-Talamanca, et le syndicaliste Luca Visentini. Pourtant, les deux derniers ont été libérés après leur interrogatoire.

16 heures dans une cellule de police

La défense avance que l’ancienne vice-présidente du parlement européen n’a été autorisée à voir son enfant, âgée de presque deux ans, que deux fois depuis son arrestation, il y a plus de six semaines. Elle aurait également été placée à l’isolement, du 11 au 13 janvier.

”Pendant cette période, elle a également dû passer 16 heures dans une cellule de la police judiciaire fédérale, et non en prison”, a indiqué Maître Dimitrakopoulos, à la sortie de l’audience au palais de justice de Bruxelles. “Bien qu’il fasse froid là-bas, et qu’elle ait dû se débarrasser de son manteau, on ne lui a pas donné une deuxième couverture. Bien qu’elle ait ses règles, elle n’avait pas le droit de se laver, et la lumière restait allumée en permanence, ce qui l’empêchait de dormir. Ce sont des pratiques de torture qui ne sont inacceptables en Europe”, a-t-il appuyé.

”C’est de la torture. Eva Kaili a été inculpée, mais la présomption d’innocence prévaut. Nous sommes en Europe, ces actes vont à l’encontre de la Convention européenne des droits de l’homme. C’est le Moyen-Âge”, a-t-il martelé.