Les restaurants asiatiques victimes de discrimination depuis la pandémie de coronavirus: "Comme les Musulmans après les attentats du 11 septembre"

L’étude pointe notamment le rôle joué par les politiciens américains, qui rejetaient la faute du Covid-19 sur la Chine. Le virus a émergé sur un marché de la ville de Wuhan fin 2019, avant de se propager dans le monde entier. “De nombreux acteurs de la politique et des médias américains, surtout ceux qui étaient idéologiquement conservateurs, ont souligné le lien entre le Covid et la Chine, comme pour lui rejeter la responsabilité de la pandémie. Dans le même temps, on a assisté à une forte augmentation des incidents de discrimination et de violence à l’encontre des Américains d’origine asiatique”, a déclaré Masha Krupenkin, co-autrice de l’étude et professeur adjoint de sciences politiques au Boston College. D’après l’étude, la discrimination anti-asiatique a été plus forte dans les régions ayant voté en majorité pour Donald Trump en 2016.

”Ces tendances font écho à la manière dont les musulmans américains ont été confrontés à de la discrimination et une stigmatisation généralisée après les attentats du 11 septembre”, complète Justin T. Huang, professeur adjoint de marketing à l’Université du Michigan. Entre mars 2020 et décembre 2021, l’association Stop AAPI Hate – de lutte contre les agressions envers les Américains d’origine asiatique – a reçu 11 000 signalements d’incidents violents à l’encontre des asio-américains.

Mais les préjugés anti-chinois ont également affecté les autres restaurants de type asiatique, l’ensemble des restaurants servant de la cuisine asiatique étant assimilé à de la cuisine chinoise.