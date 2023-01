Et voici la ville la plus froide du monde !

Iakoutsk est une ville russe située en Sibérie et cette semaine, cela faisait plus de 20 ans que les températures n’avaient pas été aussi basses.

Selon la CNN, deux jours avant ce nouveau record, la ville avait déjà vu le mercure descendre sous les -50 degrés. Les températures enregistrées dans la région sont particulièrement basses et sont inférieures de plus de 20 degrés à la moyenne pour un mois de janvier, considéré comme étant le plus froid de l’année à Iakoutsk (-40 degrés).

🥶#Froid extrême en #Sibérie🇷🇺 ce 15 janvier

🌡️-62.4°C à Tongulah, record absolu pour la station ! (qui n'est pas très ancienne tout de même + qq données manquantes)

--> Il faut remonter à 2002 pour observer une T° plus basse en #Russie ! (et à 1982 pour le mois de janvier) https://t.co/pdz9jWgdbD — Etienne Kapikian (@EKMeteo) January 15, 2023

Si les habitants sont habitués à ressentir des températures négatives durant une bonne partie de l’année, les températures actuelles les forcent à redoubler de prudence face à un froid qui peut s’avérer être dangereux pour la santé. “Vous ne pouvez pas lutter. Soit vous vous adaptez et vous vous habillez en conséquence, soit vous souffrez”, a expliqué une habitante de cette ville aux médias sibériens alors qu’elle était vêtue de deux écharpes et de plusieurs couches de gants, bonnets et capuches.