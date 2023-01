La réaction de Moscou ne s’est pas fait attendre: selon le média Reuters, un proche allié de Vladimir Poutine a déclaré dimanche que les livraisons d’armes offensives à Kiev qui menacent les territoires de la Russie entraîneront une catastrophe mondiale et rendront les arguments contre l’utilisation des armes de destruction massive inutilisables.

”Les arguments selon lesquels les puissances nucléaires n’ont pas utilisé auparavant d’armes de destruction massive dans des conflits locaux sont irrecevables, a déclaré Viatcheslav Volodine, le président de la Douma (chambre basse du parlement russe) sur Telegram. Car ces États n’ont pas été confrontés à une situation où la sécurité de leurs citoyens et l’intégrité territoriale du pays étaient menacées.”

”Si Washington et les pays de l’OTAN fournissent des armes qui seront utilisées pour frapper des villes civiles et tenter de s’emparer de nos territoires, comme ils le menacent, cela entraînera des mesures de rétorsion utilisant des armes plus puissantes”, a écrit Viatcheslav Volodine.

”Les livraisons d’armes offensives au régime de Kiev conduiront à une catastrophe mondiale”, a-t-il conclu.