Des documents confidentiels retrouvés dans la maison de l'ex-vice-président américain Mike Pence

Mike Pence "est d'accord pour coopérer pleinement avec les investigations du Congrès", a ajouté l'élu qui préside la commission de supervision de l'exécutif à la Chambre des représentants.

Sa "transparence contraste avec l'attitude des collaborateurs de Joe Biden à la Maison Blanche, qui continuent de faire de la rétention d'information", a-t-il assené.

Aux Etats-Unis, une loi de 1978 oblige les présidents et vice-présidents américains à transmettre l'ensemble de leurs emails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales. Une autre loi, sur l'espionnage, interdit de conserver des documents classés confidentiels dans des lieux non autorisés et non sécurisés.

Après des fuites dans les médias, la Maison Blanche a reconnu que de tels dossiers datant de la vice-présidence de Joe Biden, de 2009 à 2017, avaient été découverts dans un de ses anciens bureaux à Washington et dans sa maison de famille de Wilmington (Delaware, est).

L'affaire est gênante parce que les démocrates ne se sont pas privés de critiquer l'ancien président républicain Donald Trump, visé par une enquête judiciaire pour avoir conservé des cartons entiers de documents à son départ de Washington en 2021.

Pour faire taire les soupçons de partialité, le ministère de la Justice a confié le 13 janvier les enquêtes sur les dossiers de Joe Biden à un procureur spécial indépendant, comme il l'avait fait en novembre pour Donald Trump.

Lors d'une conférence de presse mardi, le sénateur républicain Lindsey Graham a appelé à "faire toute la lumière" sur cette affaire. "Ce qui était un problème politique" est désormais, selon lui, "un problème de sécurité nationale pour le pays".

Quant à Donald Trump, il s'est fendu d'un message de soutien à son ancien vice-président, avec qui il est pourtant en froid depuis deux ans.

"Mike Pence est innocent, il n'a jamais rien fait de malhonnête dans sa vie. Laissez-le tranquille", a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.