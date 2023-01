Rachel et Liam, un jeune couple habitant un compté au nord de Londres, reçoivent un sms, en février 2021 de la part de Camelot, l'équivalent de l'EuroMillions en Angleterre, les informant qu'ils sont les heureux gagnants du jackpot de 182 millions de livres britanniques (205 millions d'euros).

Le jeune couple, qui a raconté l'histoire à plusieurs médias britanniques, n'en croit pas ses yeux. Ils avaient souscrit un abonnement qui leur permettait de jouer systématiquement les mêmes numéros. Ainsi, ils jouaient toujours ceci: 6, 12, 22, 29, 33, et les étoiles 6 et 11.

Sauf qu'avec leur système d'abonnement, Liam et Rachel doivent toujours avoir le crédit nécessaire sur le compte pour que le billet soit validé. Et ce n'était pas le cas. Ils n'avaient plus 2,5 livres sterling...

“J’ai appelé en pensant que j’avais gagné 182 millions de livres sterling et ils m’ont dit ‘oui, vous avez les bons numéros, mais vous n’aviez pas les fonds nécessaires sur votre compte pour payer le ticket, donc ça n’a pas marché’”, a confié Rachel au Sun. “J’étais au sommet du monde quand j’ai pensé que j’avais gagné, mais quand j’ai découvert que ce n’était pas le cas, Liam était en fait plus bouleversé que moi”.

Ce dernier se projetait déjà: “J’imaginais déjà la maison de nos rêves et la voiture de mes rêves, je pense que je m’emballais un peu pour être honnête. J’ai eu le cœur brisé quand nous avons entendu l’homme au téléphone dire que nous n’avions pas acheté le billet”.

Et comme le train ne passe qu'une fois, le jeune couple a décidé de changer ses chiffres. “Nous n’allons absolument pas continuer à utiliser ces chiffres maintenant, je les ai déjà modifiés”.