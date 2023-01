La Fondation Anne Frank partage en ligne une manne de documents sur l'adolescente juive

Le portail comprend plus d'un millier de documents, en néerlandais et en anglais, et 300 images. Du matériel pédagogique et un manuel sont également disponibles pour les enseignants. La banque de données sera enrichie en permanence.

"Il suffit de taper sur un événement, une personne, un lieu ou un sujet pour obtenir les informations recherchées", explique l'institution. On apprend ainsi par exemple comment Otto Frank, le père d'Anne, est rentré à Amsterdam depuis Auschwitz en mars 1945.