Grâce à des conseils financiers douteux, Nicolas Sarkozy a touché 3,3 millions d’euros qui proviendraient des Émirats arabes unis

Officiellement, selon un courrier strictement confidentiel, l’ancien président français a été rémunéré pour avoir donné des conseils à Peninsula au sujet d’un investissement dans l’entreprise italienne NTV. De fait, en 2017 Peninsula Capital a acheté pour 66 millions d’euros de parts chez NTV, une société italienne qui exploite des trains à grande vitesse. Quelque temps plus tard, en avril 2018, un fonds d’investissement américain a racheté à son tour l’intégralité des actions de NTV, permettant ainsi à Peninsula de toucher le jackpot en réalisant une plus-value de 181 millions d’euros. Dix jours après cette juteuse transaction, Nicolas Sarkozy a reçu 3,15 millions d’euros sur son compte en banque parisien de chez Edmond de Rothschild. Néanmoins, cette histoire de conseil financier ne tiendrait pas la route selon plusieurs témoignages et documents, obtenus par Mediapart et l’EIC (European Investigative Collaborations), dont font partie nos confrères du Soir.

Dans un courrier envoyé à la banque parisienne, le conseil de Peninsula tente de justifier cette transaction en expliquant que “depuis 2018, Nicolas Sarkozy […] est conseiller senior de Peninsula Capital II et qu’il a reçu une partie des intérêts auxquels il a droit”. Néanmoins, dans ce courrier une phrase fait tâche : “Nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude des informations ci-dessous que nous avons reçues de Peninsula Capital II”. Pourquoi prendre tant de gants ? Peut-être car plusieurs incohérences subsistent.

Tout d’abord, Nicolas Sarkozy, ayant été officiellement embauché en 2018, ne peut pas avoir participé à l’investissement dans NTV, qui a lui été réalisé en 2017. Il semble donc peu vraisemblable que lors du rachat en 2018 par le fonds d’investissement américain, Peninsula, qui ne se trouvait pas dans les premières lignes de négociation, ait fait appel à Nicolas Sarkozy pour le conseiller. Ensuite, alors que la revente de NTV avait eu lieu un an auparavant, Nicolas Sarkozy a une nouvelle fois touché 152.164 euros en 2019, amenant ainsi son salaire officiel à un total de 3,3 millions d’euros.

Autre point intéressant, deux cadres dirigeants de Peninsula, dont le fondateur Borja Prado, ont affirmé à nos confrères du Soir que l’ancien président français n’avait jamais travaillé pour le fonds d’investissement Peninsula Capital. “Sarkozy n’a jamais conseillé Peninsula. Peninsula n’a embauché aucun conseiller ni pour cette transaction, ni pour aucune autre, car le fonds a un comité d’investissement qui a la responsabilité d’étudier les transactions”, ont-ils fait savoir. De fait, Nicolas Sarkozy aurait été en réalité directement payé par des investisseurs du fond avec de l’argent prélevé sur leurs parts des profits après le rachat de NTV. Leur identité reste en revanche un mystère puisque Peninsula dispose d’un statut spécial garantissant l’anonymat de ses investisseurs.

Néanmoins, selon deux sources anonymes qui ont directement participé à l’opération NTV en 2018, la société qui aurait payé l’ancien président français appartiendrait majoritairement à une entité des Émirats arabes unis et plus particulièrement encore au family office de l’émir d’Abou Dhabi, Mohammed ben Zayed Al Nahyane. Le mystère semble donc rester presque complet quant à l’origine et la raison du montant colossal qu’a touché Nicolas Sarkozy et les interrogations subsistent.