Selon lui, le président russe ne veut pas que la paix revienne et que le conflit s'arrête. Zelensky est persuadé que "l'Ukraine n'est que la première étape" pour Poutine. "Je suis convaincu qu'il mène une grande guerre [...] Après l'Ukraine, il y aura d'autres pays, si nous ne parvenons pas à résister", a déclaré à la chaîne britannique le chef d'État ukrainien, qui croit néanmoins en une victoire de son pays au vu du soutien international reçu. Poutine, lui, croit que "le monde ne restera pas uni" et qu'il pourra "aller plus loin", a ajouté Zelensky.

Mais ce dernier est-il prêt à négocier la paix avec son opposant russe ? Une rencontre entre quatre yeux "n'a aucun intérêt pour moi", a confié l'Ukrainien. "Pourquoi ? Parce que je l'ai déjà rencontré, avant la guerre, et j'ai vu un homme qui dit une chose et en fait une autre", s'est-il expliqué, avant de conclure : "Depuis l'entrée des troupes russes sur notre territoire, Poutine n'est plus personne pour moi. Personne".