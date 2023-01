L'Ukraine menace de boycotter les Jeux Olympiques si les Russes sont autorisés à concourir

"Il ne peut pas y avoir d'accords avec les représentants de pays terroristes", a affirmé Gutzeit sur les réseaux sociaux, annonçant que des consultations avec les fédérations nationales avaient été entamées au sujet d'un "éventuel boycott des Jeux Olympiques de Paris 2024" en cas de réintégration des athlètes russes et bélarusses dans les compétitions internationales. Tant que la guerre en Ukraine se poursuivra, son pays continuera à soutenir les sanctions contre la Russie et le Bélarus et les athlètes de ces deux pays ne devraient pas être autorisés à participer aux compétitions, même sous bannière neutre, a-t-il expliqué.