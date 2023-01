"Une évocation de l'Union soviétique": une formation militaire inscrite au programme des écoles secondaires en Russie

En pratique, une formation militaire de base va être intégrée au cursus des élèves du secondaire dès la rentrée scolaire de septembre 2023. Elle consisterait en des cours pratiques et théoriques, où les élèves apprendront notamment à manier des grenades à main et fusils d'assaut tels que des AK et à utiliser des "équipements de protection individuels". Des exercices militaires et l'apprentissage des saluts militaires sont également au programme de cette matière, baptisée mystérieusement "Les bases de la sécurité des personnes".

Une école de pilotage de drones mise sur pied en Ukraine: "Notre armée parvient à résister grâce à des frappes ciblées, c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent"

En décembre 2022, le ministère des Sciences et de l'Enseignement supérieur avait annoncé la création d'une "formation militaire de base" pour les étudiants à l'université.

Ces démarches "soulignent l'atmosphère de plus en plus militarisée de la Russie en temps de guerre", a analysé le ministère britannique de la Défense, "et constituent une évocation, probablement délibérée, de l'Union soviétique". En effet, de telles formations étaient déjà en vigueur dans les écoles sous l'ère soviétique, et des manuels scolaires reprenaient ce genre de matière.