“Les voisins entendaient des voix d’enfants dans la cave” : Un “préparateur de l’Apocalypse” qui cachait ses enfants, a été arrêté

L’homme a agressé deux travailleurs sociaux avec du gaz poivré. Ils étaient intervenus suite aux indications des habitants d’Obritz à propos d’enfants enfermés dans une cave.

“Les voisins entendaient parfois des voix d’enfants dans la cave”, a déclaré le maire adjoint d’Obritz, Erich Greil, à la chaîne de télévision ORF. “Dès qu’ils se sont approchés, tout est redevenu calme”.

Suite à l’altercation avec les travailleurs sociaux, les forces de l’ordre sont intervenues afin d’emmener l’homme qui s’était barricadé dans une cave. Après l’arrestation, la police a décidé de fouiller la cave de l’intéressé. Ils y ont trouvé une femme de 40 ans ainsi que six enfants âgés de sept mois à six ans. Sur place, il y avait également plusieurs armes, des arbalètes et des armes à air comprimé.

Tom Landon a expliqué aux autorités que ces enfants étaient nés en Angleterre. La police a confirmé le fait qu’ils n’étaient pas officiellement enregistrés en Autriche. Emmenés dans un hôpital, les enfants ne souffraient d’aucune blessure ni de manquement. Ils sont actuellement sous la garde des services sociaux.

Selon l’adjoint du maire, M. Landon “voualit une cave pour chacun de ses enfants”. L’homme aurait vécu durant 9 mois dans cette cave, qui se trouve être un réseau de plusieurs pièces. Le Britannique aurait acheté cette propriété via une entreprise anglaise, il n'était pas autorisé à y résider.