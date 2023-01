Dans le cortège, on retrouvait des travailleurs de tous secteurs. Mais aussi des lycéens, comme Gwenn Thomas-Alves, 17 ans. "Les lycéens et lycéennes sont complètement concernés, justifie-t-il sur les ondes de BFMTV. Ils n'ont pas envie de voir leurs parents, qui sont déjà essoufflés, travailler jusqu'à 64 ans, voire plus".

"On manifeste pour nos mamans, nos papas mais aussi directement pour nous, poursuit-il. Il y a quand même 18% de chômage chez les jeunes aujourd'hui, et si on recule cet âge de départ légal à la retraite, ça va juste augmenter ce nombre".

Interrogé par un chroniqueur sur sa préoccupation réelle de partir à la retraite alors qu'il n'est âgé que de 17 ans, Gwenn Thomas-Alves répond: "Je ne suis pas forcément inquiet de partir à la retraite tout de suite, évidemment. Mais on est une génération qui est solidaire et on pense aux plus pauvres de ce pays, on pense à nos parents et donc c'est pour ça qu'on se mobilise", conclut le jeune Français.