Guerre en Ukraine: "Les combats les plus durs sont à venir", estime Kiev

L'Ukraine s'attend à ce que la Russie démarre au printemps une nouvelle offensive qui entraînera les combats les plus durs depuis le début de la guerre en février 2022. "Nous avons déjà fait un long et difficile parcours mais je pense que le pire est à venir", probablement dans les deux ou trois mois qui viennent, déclare mercredi Oleksii Danilov, secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale d'Ukraine, dans une interview diffusée sur la chaîne britannique Sky News. Il estime que les mois à venir seront décisifs dans la poursuite du conflit.